Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio parlano di snodi importanti per le storie dei personaggi al centro delle dinamiche di questo periodo. A partire da Nunzio, sospettoso verso Chiara, per finire con Rossella, alle prese con Riccardo e qualche caso sul lavoro, passando per Marina sempre divisa tra Roberto e Fabrizio, ecco qualche dettaglio di ciò che andrà in onda. L’appuntamento, come sempre, è su Rai 3 alle 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all’11 febbraio 2022

Nunzio è geloso di Chiara e soprattutto gli pesa il rapporto che ha con Ludovico. Così decide improvvisamente di rompere. La ragazza è molto colpita dalla fine del suo rapporto sentimentale, e proprio mentre attraversa questi problemi deve affrontare la trattativa con Ferri per la cessione delle quote del gruppo Petrone.

Difficoltà sentimentali e professionali per Rossella. Da un lato deve gestire la gelosia verso Riccardo – che parte per Bolzano dove convince Virginia alla separazione consensuale – dall'altro è presa da un difficilissimo caso al lavoro, dove deve annunciare qualcosa di grave ad un paziente e convincerlo nonostante questo a lottare.

Marina si trova senza Fabrizio all'evento di beneficenza. Lì ci sono anche Lara e Roberto: con lei è tensione, con lui come sempre complicità e attrazione. Ma proprio quando Ferri pare riuscito a riconquistarla, lei prende una sorprendente decisione che finisce per coglierlo di sorpresa.

Renato e Raffaele potrebbero diventare compagni di studi enologici. Clara perde il lavoro, e Alberto si offre di accollarsi le sue spese e quelle per Federico. Intanto Franco è preoccupato della situazione scolastica di Bianca (che si rivela peggiore del previsto) e riceve un'altra notizia spiacevole.