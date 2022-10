Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Marina sempre nelle mani di Fabrizio, i sospetti di Roberto, le tensioni tra Niko e Micaela che coinvolgono Jimmy restano al centro degli appuntamenti della settimana che va da lunedì 7 a venerdì 11 novembre 2022, ma anche le trame relative agli altri personaggi troveranno ulteriori sviluppi avvincenti per gli affezionati telespettatori della soap di Rai3, in onda alle 20.55 circa. Di seguito tutte le anticipazioni degli episodi.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all'11 novembre 2022

Rossella scopre che Silvia e Michele hanno chiesto il divorzio. Nel frattempo torna a farsi sentire la gelosia di Riccardo e così Michele interviene sulla questione affrontandola direttamente con la figlia. Nonostante i consigli di Nunzio, Rossella intende affrontare da sola la situazione con il fidanzato con cui si accende un'altra nuova discussione.

Roberto è sempre più certo che Marina sia rimasta vittima della follia di Fabrizio e così decide di mettersi sulle sue tracce. Serena esorta Filippo a non assecondare il padre che è deciso ad agire da solo e rifiuta anche l'aiuto di Franco nella ricerca del nascondiglio dove potrebbe trovarsi la compagna. Intanto Antonio e Manuel si conoscono, ma tra i due bambini non sembra esserci tanta simpatia. Viola è sempre più preoccupata per l’atteggiamento di Rosa, ex moglie del suo caposcorta, e Antonio inizia a essere geloso del tempo che la madre trascorre con Manuel. Damiano si prepara all'ennesimo scontro con la sua ex Rosa.

Diego approfitta di un'occasione per chiedere a Lia di uscire insieme e finalmente trascorrono una bellissima giornata insieme che sembra accorciare le distanze tra loro. Momenti di tensione per il piccolo Jimmy che, diviso tra mamma e zia Manuela in perenne scontro, si trova costretto a prendere una decisione che lo mette in grande difficoltà.