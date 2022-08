Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole raccontano come la vita a Palazzo Palladini continui ad essere frenetica anche nel pieno dell'estate. Le trame degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 agosto 2022 sviluppano le storie dei protagonisti che, da Viola a Nunzio, da Mariella a Marina, si fanno sempre più intricate. Ma allora che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 agosto 2022

Viola tenta di abbassare la tensione tra Raffaele e Ornella che continuano ad essere in crisi. Nunzio si mette sulle tracce di Chiara e torna a un pericoloso talento per guadagnare i soldi che gli occorrono per pagare l’investigatore privato. Franco scopre le sue intenzioni.

Roberto propone a Marina di trasferirsi a Palazzo Palladini e lei accetta. Intanto una donna misteriosa inizia ad aggirarsi intorno a Palazzo Palladini. E proprio quando la coppia si mette alla ricerca di una nuova governante, subentra la sconosciuta che vorrebbe assumere quel tipo di lavoro.

Silvia e Giancarlosi trovano "costretti" a parlare a Michele della loro imminente partenza per le vacanze; Manuela prosegue imperterrita a recitare la parte di Micaela, decisione che costringerà Serena a reggere il gioco con Niko. Intanto continua intanto la fuga disperata di Lello Valsano. E mentre tra Viola ed Eugenio la situazione sembra migliorare, qualcosa di tragico potrebbe rovinare la splendida giornata trascorsa insieme.

Continuano i corteggiamenti di mastro Peppe nei confronti di Giulia che però pare si sia fatta una brutta idea di lui. Malgrado gli interventi inopportuni di Cotugno, Mariella si trova alle prese con una missione: riuscirà a far accettare una novità a Guido?