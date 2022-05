Nelle prossime puntate di Un posto al sole la storia di Riccardo e Rossella terrà banco negli appuntamenti in onda da lunedì 9 a venerdì 13 maggio 2022. La relazione tra i due medici si troverà in un momento cruciale per il suo prosieguo, al centro delle anticipazioni che, come sempre, comprendono anche le dinamiche di altri protagonisti della soap di Rai3. L'appuntamento è alle ore 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 maggio 2022

Tra Rossella e Riccardo la situazione non volge al meglio, anzi: Crovi e sua moglie Virginia saranno travolti dalla passione all'insaputa di Rossella che, nel frattempo, tenterà di riavvicinarsi al compagno e superare le tensioni seguendo i consigli di Nunzio. Intanto a nutrire qualche dubbio sul compagno della figlia sarà anche Michele, a cui il tempo darà ragione considerata la rivelazione che lo stesso Crovi, assalito dai sensi di colpa, farà. Tutto da scoprire, dunque, sarà l'effetto che la confessione porterà nella coppia e nelle dinamiche dell'ospedale, visto che Virginia si è stabilita ormai definitivamente a Napoli e lavora fianco a fianco con Riccardo e, appunto, Rossella.

Decisamente meno impegnativa la storia che ha protagonista Guido che, scoperto qualcosa di importante sul dottor Sarti, dovrà decidere se riportarlo o meno a Sasà. Sarà Mariella a spingere il marito a dirgli ciò di cui è venuto a conoscenza, ovvero del sospetto che tra il compagno del collega abbia un qualche interesse verso un infermiere.