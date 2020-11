Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2020

Un posto al sole continua ad appassionare i numerosi fan che ogni sera seguono amori, litigi e beghe famigliari della soap più longeva della tv italiana. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2020. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. L'appuntamento con la serie tv è, come sempre, alle 20.35 su Rai Tre.

Serena vuole raggiungere Filippo a Tenerife, ma uno strano inconveniente rischia di fermarla. La vicenda le farà finalmente aprire gli occhi su Leonardo e, con l'aiuto delle sue amiche, affronterà con successo le difficoltà in cui lui l'ha messa.

Giulia deve fronteggiare una pericolosa protesta, dovuta al fatto che hanno assegnato un alloggio popolare ad una famiglia di etnia rom.

Clara sta per partorire, ma Alberto pare disinteressarsi della cosa. È molto preso dal nuovo lavoro, e pare stia per costruirsi una nuova vita perfetta per lui e in cui Clara non c'è.

Beatrice procura a Niko un colloquio presso lo studio Leone, dopo il quale il ragazzo pare allontanarsi da Leonardo.

Intanto Marina indaga sul legame che c'è tra Lara e Roberto e Bianca sembra non sopportare la presenza di Irene a casa.

Silvia non riesce a superare lo shock per la rapina subìta, e con Michele c'è tensione. Difficoltà anche per Rossella nel corso del suo tirocinio. Bice prosegue nel suo piano per vendicarsi, e ne fa le spese Mariella che se la prende a sua volta con Guido.