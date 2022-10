Lutto a "Un posto al sole", è morto il creatore Wayne Doyle

Lutto per gli appassionati di Un posto al sole: Wayne Doyle, tra i creatori della soap di Rai3 ambientata a Napoli, è morto nelle scorse ore. A dare l'annuncio le pagine social della produzione dove si legge una dedica commossa all'uomo che, insieme ad Adam Bowen e Gino Ventriglia, con la collaborazione di Michele Zatta, 26 anni fa adattò al mercato italiano il format della soap australiana Neighbours.

"26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole... oggi ci lasci ancora una volta parole preziose... Grazie, di tutto Wayne" si legge nel messaggio scritto in calce alla foto di Doyle a cui è stata allegata una sua commovente lettera, riportata in inglese e in italiano.

"Ridere spesso e tanto,

Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l'affetto dei figli,

Guadagnare l'apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici,

lasciare il mondo un po' meglio,

sia con un figlio sano,

un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata,

Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto,

questo è avere avuto successo.

Ciao amici miei,

è stata una splendida giostra"

Tanti i messaggi di cordoglio scritti in calce al pensiero. Tra loro anche quelli di Alberto Rossi, tra i protagonisti di Un posto al sole: "Wayne, solo un cosa… mi hai svoltato la vita! Sei andato via troppo presto, da Napoli che amavi, e da questa terra" ha scritto l'attore che due mesi fa annunciò un'altra grave perdita, quella di Carmen Scivitarro che per tutti resta l'indimenticabile Teresa.

