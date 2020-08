Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 10 al 14 agosto 2020

Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto 2020. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Un posto al sole, prossime puntate 10 14 agosto 2020

Silvia riceve una brutta notizia, e questo mentre Rossella si ritrova ad affrontare un momento difficile nel corso del tirocinio che sta facendo in ospedale. È Ornella che fa di tutto per darle una mano nella particolare difficoltà.

Intanto, Nunzia non vuole più aiutare il boss Tregara nella sua latitanza, mentre Nicotera è in difficoltà per il ricatto di Alberto sul quale sta riflettendo. Proprio Alberto si ritrova con Clara che pare sempre più sul punto di tornare con lui

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra Filippo e Serena, intanto, sembrano riesplodere le più profonde tensioni: entrambi sono particolarmente sotto pressione.