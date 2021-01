Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dall'11 al 15 gennaio 2021

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Alcune anticipazioni ufficiali chiariscono che cosa accadrà nelle prossime puntate, in onda da lunedì 11 a veenrdì 15 gennaio 2021. L'appuntamento è come sempre su Rai Tre a partire dalle 20.20.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dall'11 al 15 gennaio 2021

Leonardo si fa finalmente coraggio, e riesce a parlare a Filippo della morte di Tommaso. Entrambi, dopo, vengono aggrediti da due malviventi e Filippo chiede immediatamente aiuto a Serena.

Intanto Clara mette Alberto con le spalle al muro: trasferendosi a casa nuova, non avrà mai più nulla a che fare - per sempre - sia con lei ma soprattutto con suo figlio. Riesce nel suo intento, e lui ci ripensa.

Vittorio sprona Alex ad accettare il lavoro che le hanno proposto: lei è intimorita dal trasferimento a Madrid, lui troppo convinto delle sue capacità perché possa rinunciare.

Cerruti è convinto che il suo rapporto con Sarti stia per naufragare, così si gioca il tutto per tutto. Renato intende aiutare Niko nella gestione dello studio.