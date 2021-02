Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 febbraio

Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate in onda nella settimana dal 15 al 19 febbraio riservano, al solito, importanti sviluppi. La seguitissima soap di Rai Tre , come sempre, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.45 ed è pronta a regalare nuovi colpi di scena, come ha anticipato a Today il suo produttore creativo Fabio Sabbioni.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 15 al 19 febbraio 2021

Alberto teme che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara: ha trascorso la serata al circolo - dove lei non voleva essere - in compagnia di Barbara.

Diego incontra don Giuseppe e Ornella nel laboratorio presepiale. Giulia, nel frattempo, scopre che Thea le ha mentito per salvare Emil.

Questi viene incarcerato e Thea rivolge un appello a Niko, chiedendogli di non abbandonarlo.

Michele si sente sempre più estraneo alla nuova linea editoriale di Chiara. Lei gli fa una proposta che lo spinge prendere un'importantissima decisione.

Intanto, un incidente imprevisto ai Cantieri mette in grande difficoltà Roberto, che deve anche mettere un freno alla forte protesta degli operai.