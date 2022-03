Un posto al sole, la lettera di addio di "Patrizio" e il ritorno di "Michele"

Dopo sette anni Lorenzo Sarcinelli ha lasciato Un posto al sole. L'addio al personaggio di Patrizio è andato in scena nella puntata di mercoledì 30 marzo, durante la quale il ragazzo ha salutato i genitori Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo), il fratello Diego (Francesco Vitiello) e gli storici amici di Palazzo Palladini per recarsi a Barcellona e realizzare il sogno di diventare uno chef affermato.

Tanta la commozione sul set della soap, da parte dei protagonisti come degli attori e dello stesso Sarcinelli che ha affidato ai social una lettera per raccontare la tristezza della fine di un'esperienza lavorativa indimenticabile, ma anche la felicità per l'inizio di nuove avventure professionali.

"Così come il ciclo della vita, anche ogni storia che lo compone ha un inizio e una fine. Oggi, si chiude il capitolo più importante della mia vita. È la fine del principio. Le cose da dire sarebbero tantissime, le emozioni ancora di più" ha esordito Sarcinelli a corredo di una rassegna di immagini che raccontano tutti gli anni sul set di Un posto al sole: "La produzione mi ha accolto fra le sue braccia neanche maggiorenne. Oggi, che sono andato in onda per l’ultima volta, la lascio un po’ più uomo. La lascio con la consapevolezza di essere un attore e soprattutto una persona migliore. E tutto questo lo devo solo e unicamente a quella magnifica famiglia che è Upas. Tutti, dal primo all’ultimo, mi hanno fatto sentire come a casa. Mi hanno coccolato, bastonato, aiutato, supportato e soprattutto insegnato tantissimo. Confrontarmi ogni giorno con così tanta gente più grande di me, mi ha arricchito sotto ogni punto di vista".

E ancora: "Oggi è per me un giorno molto triste, ma anche molto felice. Triste, perché allontanarsi dalla propria casa è sempre doloroso. Felice, perchè spesso farlo è necessario" scrive ancora: "Con la chiusura di questo capitolo, ne comincia uno nuovo pieno di speranza e paura. Chi mi conosce sa quanta passione, ambizione e determinazione io abbia. Sa quanto forte e profondo sia il mio sogno. Forse per questo la consapevolezza di un futuro fatto sicuramente di situazioni e momenti molto complicati, non mi spaventa. Anzi. So che ce ne saranno di meravigliosi. E se ho il coraggio di affrontare l’ignoto col sorriso, lo devo anche e soprattutto a tutti quei colleghi, registi, operatori, macchinisti, produttori, donne e uomini della produzione di “Un posto al sole”, che dall’aprile del 2015, mi hanno dato la mano e accompagnato con amore fino ad oggi. E questo amore non sarà mai dimenticato".

Da Ilenia Lazzarin a Nina Soldano, da Samanta Piccinetti a Miriam Candurro, sono tanti i colleghi che hanno salutato il collega anche a corredo del suo pensiero, apprezzato dal pubblico che sempre numeroso segue la soap più longeva della tv italiana.

La carriera di Lorenzo Sarcinelli

Lorenzo Sarcinelli è nato a Napoli nel 1998. A 16 anni si iscrive ad una scuola di cinema e l’anno dopo entra nel cast di Un Posto al Sole nel ruolo di Patrizio Giordano. Negli ultimi anni ha anche preso parte a film del piccolo e grande schermo, come Un giorno all’improvviso, con Anna Foglietta, e Compromessi Sposi, insieme a Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme.

Il ritorno di Alberto Rossi - Michele Saviani

E per un addio tutto da metabolizzare, ecco arrivare un gradito rientro nelle dinamiche di Un posto al sole: parliamo di Michele Saviani, interpretato da Alberto Rossi, che con un video ha comunicato il ritorno a palazzo Palladini a partire da giovedì 31 marzo. Il suo personaggio torna a Napoli dopo un'assenza che ha contribuito a far consolidare il rapporto tra la moglie (ormai quasi ex) Silvia e il fidanzato Giancarlo. Cosa accadrà nella coppia adesso? Le anticipazioni accennano al loro rapporto, adesso tutto da ricostruire.