Un principe (quasi) azzurro, la commedia sentimentale stasera in tv su Rai 1

“Un principe (quasi) azzurro” è la commedia francese trasmessa oggi, 9 agosto, in prima serata su Rai 1. La storia segue Jean-Marc e Marie: il primo è un uomo cinico e dalla vita sentimentale vuota; la seconda una donna forte che agisce in nome della libertà. Profondamente diversi, i due si innamoreranno. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Un principe (quasi) azzurro: trama e cast

“Un principe (quasi) azzurro” è il film proposto oggi, 9 agosto, in prima serata su Rai 1. Il martedì estivo del primo canale Rai si arricchisce di una nuova commedia sentimentale: idea, quella della rete, di coniugare per la stagione estiva la componente romantica ad una narrazione spensierata e di facile immedesimazione. Quella di questa sera è una pellicola del 2013 di produzione francese diretta da Philippe Lellouche (fratello del noto attore Gilles) e interpretata dallo svizzero Vincent Pérez – protagonista, dagli anni ’90 ai primi 2000, di vari film di successo – e da Vahina Giocante. Il protagonista della vicenda è Jean-Marc, un quarantenne pienamente dedito al lavoro e che al centro della propria vita mette solo ed esclusivamente sé stesso. I suoi rapporti interpersonali sono scarsi e mai profondi. Marie è una donna realmente forte: porta avanti i suoi sani principi che si basano sulla libertà e la giustizia. Sulla carta sono due persone destinate a non incontrarsi mai. Jean- Marc e Marie, però, non solo finiscono con l’interagire ma si scoprono addirittura innamorati. Date le palesi differenze i due sapranno imbastire una relazione? E Jean-Marc sarà in grado di trovare una profondità per lui fino ad allora inedita?

Dove vedere “Un principe (quasi) azzurro” (martedì 9 agosto 2022)

Un principe (quasi) azzurro viene trasmesso da Rai 1 martedì 9 agosto alle 21.25. Il film sarà visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.