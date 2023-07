Un professore 2: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

Al Liceo Leonardo Da Vinci di Roma, il professor Dante Balestra continua a essere un punto di riferimento. Tra i suoi allievi ci sono suo figlio Simone, Manuel, figlio di Anita, Luna, Matteo, Laura; ma anche alcuni nuovi ragazzi, come Viola, una ragazza con disabilità; Ryan, promessa del calcio proveniente dall'Africa, Nina, una ragazza slava con una vita difficile; e poi troviamo Mimmo, un ex studente di Dante, finito in carcere, adesso in semilibertà. Balestra comunica e aiuta i ragazzi utilizzando la filosofia, con piglio anticonformista e distante da quello generalmente utilizzato dai suoi colleghi. Dante però deve fare i conti anche con affari e inconvenienti personali: la sua storia d'amore con Anita procede bene, tanto che adesso i due vivono insieme, e in compagnia dei rispettivi figli, in una villa alle porte della Capitale. I problemi nascono quando Floriana, ex moglie del protagonista, torna a Roma e pretende di stabilirsi alla villa; come non bastasse, Anita ha a che fare con Nicola, un affascinante manager che si scoprirà essere, oltre che padre di Viola, il genitore biologico di Manuel. Ma le sorprese non finiscono qui.