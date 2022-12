Il film di Natale da guardare dopo Natale

Una scena del film

Vi abbiamo consigliato un film di Natale da vedere su Prime Video prima di Natale, poi un altro da vedere a Natale. Dunque, non poteva mancare la recensione di un film natalizio da guardare dopo Natale, per tenere ancora alto lo spirito delle feste ma anche per altri motivi che spieghiamo più avanti.

Il film in questione si chiama Un regalo da Tiffany (titolo originale Something from Tiffany's), è su Prime dal 9 dicembre e - forse è il caso di dirlo - non c'entra niente con Colazione da Tiffany, se non per il fatto che anche qui si cita una delle gioiellerie più famose di New York, degli Stati Uniti e forse anche del mondo. Riassumiamo brevemente (e senza spoiler) la trama di Un regalo da Tiffany e poi spieghiamo i motivi per cui secondo noi dovreste vederlo dopo Natale.

Di cosa parla Un regalo da Tiffany

Giustamente, il film inizia da Tiffany, dove fervono gli acquisti per Natale. In particolare conosciamo tre persone: Ethan e la figlia Daisy sono qui per comprare un costosissimo anello di fidanzamento per la compagna di Ethan, Vanessa, una donna che vive nel lusso e con cui Ethan ha iniziato a uscire dopo la morte dell'amata moglie.

L'altro personaggio è Gary, un ragazzo che invece vuole regalare "qualcosa di non troppo caro" per la sua ragazza Rachel. All'uscita del negozio, però, Gary viene investito, Ethan va a soccorrerlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza ma accidentalmente scambia la sua busta di Tiffany con quella di Gary, che viene trasportato in ospedale.

Qui Rachel si imbatte casualmente in Ethan e Daisy, e per ringraziarli dell'aiuto li invita nella panetteria italiana dove lavora. I due legano subito e trascorrono una bella serata, ma ancora nessuno sa dello scambio di regali.

Cosa succederà quando i regali verranno aperti? Non vi diciamo nulla per non rovinarvi la visione del film, ma se siete curiosi potete guardare qui sotto il trailer di Something from Tiffany's.

Perché guardare questo film dopo Natale

Una premessa doverosa: come negli altri film di Natale che vi abbiamo consigliato, anche qui bisogna "concedere" qualcosa sul piano del realismo. Nello specifico, non è il caso di fare i pignoli sul fatto che dopo aver acquistato un anello da migliaia di dollari qualcuno possa essere così distratto da scambiare il pacco con un altro senza accorgersene e senza controllare.

Se supererete questo aspetto, vi godrete una commedia romantica piacevole, forse prevedibile come tutte le commedie romantiche ma comunque apprezzabile. Però, a nostro avviso, questo film non è da vedere a Natale, meglio dopo, da Santo Stefano in poi.

Diciamo questo perché, secondo il nostro parere, Un regalo da Tiffany non trasmette tanto lo spirito del Natale, piuttosto è incentrato sui colpi di fulmine e sull'impossibilità di resistere al destino. E l'amore, per citare il titolo di un'altra commedia romantica, non va in vacanza mai.

E allora a Natale guardate pure un altro film (non per forza Una poltrona per due), oppure dedicatevi a LOL Xmas special, ma poi, quando avrete scartato tutti i regali e la tovaglia rossa sarà finalmente tolta dal tavolo, provate a scaldarvi il cuore con questa dolce commedia per innamorati.

Voto: 7