Un sogno in affitto, da questa sera la nuova edizione con Paola Marella: ospiti e anticipazioni

Al via oggi, giovedì 13 luglio 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, la terza edizione di "Un sogno in affitto". Il programma presenta in ciascun episodio un personaggio famoso, accompagnato dalla conduttrice Paola Marella, esperta del settore immobiliare e pronta ad aiutarlo a trovare la casa ideale nella quale trascorrere le vacanze. Leggiamo i nomi degli ospiti e le tappe delle cinque puntate di questa edizione.

Un sogno in affitto: anticipazioni della nuova stagione

Anche quest'anno Paola Marella, rinomata esperta del settore immobiliare, torna su Sky Uno ad estate già ben avviata, con la nuova edizione del suo "Un sogno in affitto", in onda da giovedì 13 luglio. Cinque fantastiche mete, altrettanti ospiti speciali e l'esplorazione di alcune delle dimore più esclusive delle località più suggestive d'Italia.

La Marella attraversa le varie tappe, pronta ad accontentare le richieste dei personaggi famosi. In questa edizione del programma vedremo caratteristici casolari e ville d'epoca, lussuosi appartamenti in pieno centro città e attici con terrazza e vista panoramica sul mare. La conduttrice aiuterà i suoi ospiti a trovare l'appartamento perfetto per un'occasione speciale, mostrando per ognuno tre abitazioni della stessa località, illustrandone tutte le caratteristiche, dall'architettura alla storia.

Gli ospiti di "Un sogno in affitto 2023" sono l'attore e conduttore Cesare Bocci, l'attrice e conduttrice Natasha Stefanenko, l'attore e comico Stefano Masciarelli, la conduttrice radiofonica Marisa Passera e l'ex schermidore (e personaggio televisivo) Aldo Montano. Le destinazioni scelte, che rappresentano alcune delle località più belle dello stivale, sono, nell'ordine, la Puglia, Capalbio (provincia di Grosseto), Verona, Napoli e Val Gardena (una valle delle Dolomiti).

Oltre a visitare e analizzare da cima a fondo le case candidate a ospitare i personaggi famosi, questi ultimi e Paola Marella andranno anche in giro nelle località, alla scoperta di luoghi suggestivi e non sempre noti ai più, in modo da scoprire le tante bellezze ed emozioni che il nostro territorio è in grado di offrire.

Dove vedere Un sogno in affitto in tv e in streaming

La prima puntata di "Un sogno in affitto 2023" va in onda oggi, 13 luglio, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW, disponibile on demand e visibile su Sky Go.