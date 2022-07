Un sogno in affitto, al via la nuova edizione con Paola Marella: ospiti e anticipazioni

Al via domenica 3 luglio, in prima serata su Sky Uno, la seconda edizione di "Un sogno in affitto" conferma una formula già collaudata: in ogni puntata un personaggio famoso accompagna la conduttrice Paola Marella alla ricerca della casa ideale per trascorrere le vacanze. Scopriamo gli ospiti e le tappe delle quattro puntate previste.

Un sogno in affitto: anticipazioni della nuova stagione

In piena stagione estiva Paola Marella torna su Sky Uno con la nuova edizione di Un sogno in affitto. A partire da domenica 3 luglio vanno in onda quattro nuove puntate del programma che vede la conduttrice vagare tra alcuni dei luoghi più belli dello stivale, con l'intento di esaudire le richieste di personaggi famosi. E le residenze che vedremo saranno davvero da sogno e fuori dall'ordinario: da attici con vista mare a ville del ‘700, da appartamenti iper-lussuosi a casali in campagna.

Gli ospiti di Un sogno in affitto 2022 sono il conduttore, dj e imprenditore Francesco Facchinetti; l’attore e conduttore Fabio Troiano; l’attore, personaggio televisivo e conduttore radiofonico Fabio Canino; la giornalista e conduttrice Cristina Parodi. Nella nuova stagione del programma vedremo quattro splendide mete, affollate da valanghe di turisti provenienti da tutto il mondo. Le località sono: Porto Cervo, Sanremo, Costa Smeralda e Firenze. In ognuna delle quattro puntate Paola Marella, accompagnata dall’ospite di turno, ispezionerà tre diverse strutture site nella medesima località. Di ciascuna sarà raccontata la storia e verranno mostrati i punti di forza della

stessa. Alla fine di ogni episodio, il vip eleggerà, tra le meravigliose abitazioni che vedremo, la casa dei suoi sogni.

Dove vedere Un sogno in affitto in tv e in streaming

Le quattro nuove puntate di Un sogno in affitto vanno in onda la domenica, a partire dal 3 luglio 2022, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW, disponibile on demand e visibile su Sky Go.