Una famiglia fuori dal mondo: speciale, due puntate inedite su Discovery Channel

La famiglia Brown torna con uno speciale su Discovery Channel. Una famiglia fuori dal mondo racconta la dura vita nelle zone più selvagge dell’Alaska.

Lo speciale andrà in onda questa sera su Discovery Channel a partire dalle 21, e sarà disponibile anche su discovery+.

Una famiglia fuori dal mondo: speciale, le anticipazioni (giovedì 20 gennaio)

Una famiglia fuori dal mondo: speciale raccoglie i momenti migliori di Billy Brown, Ami, e i loro sette figli Matt, Joshua, Bear, Gabe, Noah, Snowbird e Rain. Footage inediti, curiosità e segreti verranno a galla in una puntata speciale, una retrospettiva sulla famiglia Brown dai tempi a Ketchikan fino al presente. I protagonisti risponderanno anche alle domande più scottanti dei fan. Ci avventureremo poi nelle aree più remote dell’Alaska, lontane dalla società. Non mancheranno scene esclusive, mai andate in onda.

Una famiglia fuori dal mondo: il format

Una famiglia fuori dal mondo racconta la vita di una famiglia di nove membri e il loro tentativo di sopravvivere nella natura, nel pieno dell’Alaska più selvaggia ed estranea al mondo moderno. Girata tra la città di Hoonah e l’isola di Chichagof, la serie è alla sua sesta stagione.

Una famiglia fuori dal mondo, nuovo episodio: dove vederlo

