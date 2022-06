Una folle passione, anticipazioni del film in onda l’11 giugno su Canale 5

Una folle passione è il titolo del film che Canale 5 propone sabato 11 giugno alle 21.20. Diretto dalla danese Susanne Bier e interpretato dalla coppia Jennifer Lawrence – Bradley Cooper, presenta ingredienti del cinema sentimentale, ma sfocia presto nel campo della nociva ossessione. Tratto da un romanzo di Christopher Kyle. Leggiamo la trama e le curiosità di questa pellicola.

Una folle passione: le anticipazioni

Uscito nel 2014, Una folle passione è tratto dal romanzo “Serena” di Ron Rash, adattato per il grande schermo da Christopher Kyle e diretto dalla regista danese Susanne Bier. Inizialmente il ruolo di Serena sembrava destinato ad Angelina Jolie; dopo qualche travaglio produttivo, la scelta della produzione è caduta su Jennifer Lawrence che, affiancata da Bradley Cooper, è andata a ricreare la coppia vincente de “Il lato positivo” (2012). La storia ha inizio nel 1929; ci troviamo nell’America della Grande Depressione. George e Serena Pemberton sono una coppia di neosposi. Da Boston si trasferiscono in una zona montuosa del North Carolina, con l’intento di commerciare in legname. I due si mostrano ben presto avidi e disposti a tutto pur di ottenere ciò che vogliono: gli ostacoli possono essere tanto materiali che umani. Incinta, Serena perde il bambino che aveva in grembo. Poco dopo la donna scopre che non può avere altri figli. Sarà l’inizio della fine: Serena riversa tutta la sua ossessione su Rachel, l’ex compagna di George, dalla quale il marito ha avuto un figlio prima delle nozze. Serena perde il senno e arriva a pianificare l’omicidio della donna.

Dove vedere Una folle passione (sabato 11 giugno)

Il film Una folle passione viene trasmesso da Canale 5 sabato 11 giugno a partire dalle 21.20. La film è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.