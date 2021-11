Salta 'Una Parola di Troppo', il duro sfogo di Magalli: "Programmazione schizofrenica"

Rai2 cambia la programmazione pomeridiana e Giancarlo Magalli affida ai social il suo malcontento. Il conduttore, che dal lunedì al giovedì è al timone del quiz Una Parola di Troppo alle ore 17.15, commenta con amarezza la decisione della rete.

“Mi vergogno a dirlo, anche se non è colpa mia, ma oggi Una Parola di Troppo non ci sarà, domani nemmeno, lunedì sì e forse martedì no. Non ho parole. Non ho mai visto in 40 anni una programmazione così schizofrenica. Scusate” scrive in un post su Facebook, anticipando anche quanto accadrà alla sua trasmissione nei prossimi giorni. Una Parola di Troppo tornerà direttamente lunedì, ma martedì potrebbe saltare di nuovo per la messa in onda su Rai 2 alle 17.15 della partita di calcio Romania-Italia, valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo Femminile 2023.

Al posto di Una Parola di Troppo oggi, giovedì 25 novembre va in onda Women for Women, uno speciale per le donne condotto da Arianna Ciampoli nella Giornata contro la violenza contro le donne.