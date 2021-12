Una poltrona per due, come fanno a diventare ricchi?

Come ogni anno torna puntuale su Italia 1, la sera della vigilia di Natale, il film Una poltrona per due, di John Landis con Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Una pellicola cult delle feste, che narra le vicende finanziarie in cui incappano un senzatetto e un agente di borsa, manovrate sadicamente da due spietati fratelli dell'alta società.

La trama

La vigilia di Natale l'agente di borsa Louis Winthorpe (Aykroyd) e il senzatetto Billy Ray Valentine (Murphy) si scontrano per strada. Il primo pensa subito a un tentativo di rapina e fa arrestare l'altro, attirando l'attenzione dei fratelli Duke, ricchi finanzieri che decidono di fare un esperimento sociologico: scambiare le vite dei due. Fanno colare a picco Winthorpe e trasformano Billy in un uomo di successo. E' Louis, dopo aver aver commesso azioni deplorevoli, a rendersi conto della trappola tesa dai Duke e convince Billy a fare squadra per vendicarsi. Appena appreso di una speculazione a Wall Street che stanno per mettere in atto i facoltosi fratelli, i due elaborano un piano per mandare tutto in fumo e alla fine si arricchisono al posto loro.

Come fanno a diventare ricchi

Louis Winthorpe e Billy Ray Valentine alla fine del film diventano ricchi grazie a una mossa speculativa ideata dai Duke, che corrompendo un commissario governativo avrebbero dovuto impossessarsi in anticipo del rapporto annuale del Dipartimento dell'Agricoltura americana sull'andamento del raccolto delle arance. L'obiettivo era comprare dei futures sul succo di arancia surgelato che gli avrebbero fatto guadagnare milioni di dollari. I futures sono contratti con cui ci si impegna a vendere oppure ad acquistare, in data futura, una precisa quantità di merce a un prezzo prestabilito. Si scommette dunque sul valore futuro di un prodotto. Chi deve vendere, ad esempio, scommette che il prodotto calerà e se questo avviene comprerà la merce sul mercato prima della scadenza del contratto per poi rivenderla e incassare la differenza di prezzo. Chi compra fa l'opposto. Tornando al film, i Duke acquistano futures in cui si impegnano a comprare, convinti che il prezzo del succo d'arancia sia in salita, e tutti a Wall Street fanno come loro. Comprando tutti, il prezzo si gonfia ed è a questo punto che Louis urla di voler vendere 200 futures per aprile. Poco dopo in tv viene trasmesso il rapporto ufficiale del governo, in cui si ufficializza che il raccolto è andato molto bene e quindi il prezzo sarà contenuto. Chi comprava inizia a vendere, il prezzo scende fino ad arrivare a 29 centesimi a libbra. A quel punto Winthorpe e Ray Valentine riacquistano da tutti tranne che dai Duke e arrivano ad avere contratti per milioni di libbre.