Una scomoda eredità, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama, cast

Oggi, giovedì 29 dicembre, va in onda l'ultimo appuntamento stagionale del nuovo ciclo di “Purché finisca bene”. Il film tv di questa sera ha come titolo “Una scomoda eredità”. Interpretato da un ricco cast - tra gli altri: Euridice Axen, Chiara Francini, Cristiano Caccamo, Cesare Bocci - è la storia di Diana e Gaia che, morti i rispettivi genitori (amanti), ereditano una comune villa in Sardegna. Ma le due hanno dei caratteri agli antipodi.

Una scomoda eredità, trama e cast

La storia inizia con due persone mature, Marielle e Domenico, che, in Sardegna, dopo anni di relazione, decidono che è arrivato il momento di raccontare del loro legame alle rispettive figlie, Diana e Gaia.

In procinto di fare questo passo i due muoiono in un incidente stradale. Diana e Gaia approdano dunque sull'isola perchè i genitori hanno lasciato loro in eredità una grande residenza. Le donne sono caratterialmente agli antipodi: Diana è un medico, seria e rigorosa; Gaia è molto più estroversa e non riesce mai a stare ferma. Le due non nutrono reciproca simpatia, ma devono condividere la medesima casa e decidere cosa fare di questa grande eredità. Nel frattempo Gaia conosce Max con il quale inizia ad uscire; ma nel mentre irrompe nella storia Franco Lussurgiu, che vuole a tutti i costi la villa ereditata dalle donne. Le sorprese non finiscono qui.

Il nuovo ciclo di film per la televisione della serie "Purchè finisca bene" ci ha accompagnato lungo tutte le festività. Si tratta di lungometraggi realizzati per la televisione e in onda periodicamente su Rai 1 a partire dal 2014.

Dopo "Diversi come due gocce d'acqua", "Se mi lasci ti sposo" e "La fortuna di Laura" oggi, 29 dicembre 2022, va in onda in prima serata "Una scomoda eredità", quarto e ultimo appuntamento stagionale con dei lavori fedeli allo spirito della commedia all'italiana ma coronati, sempre e comunque, da un lieto fine. Piccoli inni all'ottimismo, dunque, in storie autoconclusive ed interpretate, settimana dopo settimana, da cast di attori spesso già noti al pubblico televisivo.

Il film trasmesso questa sera è diretto da Fabrizio Costa e vede in azione un ricchissimo cast, così composto: Euridice Axen, Chiara Francini, Cristiano Caccamo, Cesare Bocci, Bernardo Casertano Mancinelli, Emanuela Fanni, Riccardo Mori, Alessandro Pala, Mariangela D'Abbraccio, Roberto Alpi, Mariella Valentini, Brando Giorgi.

Dove vedere “Una scomoda eredità” in tv e in streaming (29 dicembre 2022)

“Una scomoda eredità” va in onda in prima visione tv su Rai il 29 dicembre dalle 21.25. Il film è inoltre visibile in streaming (live e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.