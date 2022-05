Una squadra: la docuserie di Sky che racconta la vittoria dell’Italia in Coppa Davis (1976)

Dopo l’anteprima al cinema in una versione ridotta, Una squadra arriva su Sky Documentaries a partire da oggi, sabato 14 maggio, alle 21.15. Si tratta di una docuserie in 6 puntate che racconta la vittoria dell’Italia di tennis in Coppa Davis, nel 1976, contro i padroni di casa del Cile. Un racconto appassionante narrato dallo stesso team, che diede a questo trionfo anche un valore politico. Scopriamo le anticipazioni di questo progetto.

Una squadra: anticipazioni della docuserie

Una squadra ha avuto, dal 2 al 5 maggio, un’anteprima nelle sale cinematografiche in una versione di 88 minuti. A partire da sabato 14 maggio Sky Documentaries trasmette questo lavoro in un formato esteso composto da 6 episodi, ognuno dalla durata di circa 50 minuti, trasmessi nel corso di cinque serate. La docuserie racconta il trionfo dell'Italia di tennis contro il Cile in Coppa Davis nel 1976. La squadra è quella formata da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli e Corrado Barazzutti; ai quali si aggiunge da "capitano non giocatore" il vecchio campione Nicola Pietrangeli. L’Italia giocò contro i padroni di casa all'Estadio Nacional de Cile di Santiago dal 17 al 19 dicembre. Ad oggi resta l’unica vittoria italiana del prestigioso torneo tennistico, ma oltre allo storico risultato la sfida fu fortemente caratterizzata da connotati politici: in omaggio alle vittime di Pinochet, Panatta decise di giocare parte del match di doppio con la maglietta rossa, convincendo il suo compagno di squadra Paolo Bertolucci a fare altrettanto (nell'ultimo set i due indossarono poi la tradizionale casacca azzurra). Un episodio che fece epoca e che rivive nella docuserie attraverso le parole dei protagonisti. Il progetto racconta però l’intera manifestazione, ci immerge in una epoca d’oro fatta di sacrifici e ripagata da una gioia irripetibile. Una squadra vede per la prima volta Domenico Procacci (importante produttore) in cabina di regia ed è da lui stato scritto insieme allo scrittore Sandro Veronesi, il giornalista Lucio Biancatelli e il montatore Giogiò Franchini.

I titoli degli episodi (e la relativa messa in onda) sono:

Ep. 1 – La battaglia di Nicola – in onda il 14 maggio alle 21.15

Ep. 2 – La gente è buona – in onda il 14 maggio alle 22.15

Ep. 3 – Il cambio della guardia – in onda il 21 maggio alle 21.15

Ep. 4 – Non sentiamo più per te – in onda il 28 maggio alle 21.15

Ep. 5 – Pugni chiusiI – in onda il 4 giugno alle 21.15

Ep. 6 – Santiago – in onda l’11 giugno alle 21.15

Dove vederlo in tv e in streaming (da sabato 14 maggio)

Una squadra va in onda su Sky Documentaries (canale 11 di Sky) in cinque prime serate a partire da sabato 14 maggio, alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. I primi due episodi di Una Squadra saranno in onda anche su Sky Sport Uno domenica 15 maggio, subito dopo la finale degli Internazionali d’Italia.