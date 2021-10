Una Vita, le anticipazioni dall'1 al 7 novembre 2021: Felipe si riprende, ma con tragiche conseguenze

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'1 e il 7 novembre 2021.

Una vita, le anticipazioni della soap dall'1 al 7 novembre:

Le condizioni di salute di Felipe continuano a peggiorare, Genoveva è sempre più preoccupata, ma finalmente una buona notizia! Felipe si è svegliato dal coma ed è quindi salvo, ma per lui non c'è pace: ha perso la memoria. L'avvocato non si ricorda gli ultimi 10 anni di vita tornando così a quando credeva che Ramon fosse il colpevole della morte della sua amata e tormentata Celia.

Nel mentre Velasco continua a provare sempre più rabbia nei confronti di Genoveva, quest'ultima invece capisce cos'è successo davvero al marito: Felipe è stato avvelato da Laura su ricatto di Velasco. Questa verità porterà Genoveva a volersi vendicare dell'avvocato che le ha evitato la garrota. La donna sceglierà, ancora una volta, la domestica come sua allata così da incastrare Velasco.

Camino è ancora in preda all'ansia per colpa della scomparsa dal marito, per lei ci saranno brutte notizia... Dove sarà finito Ildefonso?