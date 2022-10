Una settimana molto densa quella di “Una vita”, carica di eventi molto importanti: David viene rapito da Bautista con la collaborazione di Fidel. Valeria riesce a trovare il nascondiglio e fa un'amara scoperta. Intanto Rodrigo attira con l'inganno Aurelio ai laboratori: lo scontro si rivela fatale. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 10 a sabato 15 ottobre 2022.

Una vita, le anticipazioni dal 10 al 15 ottobre 2022

Azucena è al Teatro Real per un provino, ma non viene selezionata. Guillermo nota anomali movimenti tra i giurati e più tardi scopre che un uomo, Jeronimo Lopez-Saldana, ha corrotto i giudici. Quando in un secondo momento il teatro le concede una seconda occasione, una caduta della ragazza durante l'esibizione compromette la riuscita della stessa. Aurelio è ancora arrabbiato con Geneveva e l'aggredisce: provvidenziale è l'intervento di Marcelo, che placa l'ira dell'uomo. Aurelio è però impegnato anche su altri fronti e sprona Ramon ad uccidere David. Dori dice a Felipe di non voler rinunciare al lavoro per lui; l'uomo così rompe la loro relazione. Anche se Casilda prova a far ricongiungere la coppia, Dori decide di troncare definitivamente la relazione. Intanto Hortensia ottiene il brevetto del manico pulitore è può tirare un sospiro di sollievo circa i problemi economici della sua famiglia.

Mentre David si appresta a fuggire con Valeria, viene rapito da Bautista (assistito da un suo uomo); pur nascosto, all'azione partecipa anche Fidel. Valeria si accorge però della sua presenza e confida il fatto a Lolita, che a sua volta lo comunica a Ramon. Quest'ultimo corre dunque da Fidel per concordare con lui una versione dei fatti e proporsi di tenere d'occhio David. In un secondo momento Lolita ha dei sospetti e, pedinato Fidel, scopre che David è tenuto prigioniero e vede sul posto anche Ramon. Luzdivina viene a sapere da Ignacio che Geneveva ha perso il bambino e mostra a Marcelo l’album di fotografie che la donna teneva nascosto. I due vengono colpiti dal ritratto di un nenoato: che rapporto ha con Geneveva? Nel frattempo Rodrigo attira con un inganno Aurelio ai laboratori. Riesce poi a stordirlo e libera il gas tossico. Stordito, Aurelio prova a reagire ma appicca involontariamente un incendio che gli costa la vita

Dove vedere Una vita (dal 10 al 15 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Una vita vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.