Una Vita, le anticipazioni della soap: brutte notizie per Felipe

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'11 e il 17 ottobre 2021.

Una vita, le anticipazioni dall'11 al 17 ottobre:

Ildefonso è stato duramente sgridato dal marchese per non aver detto la verità a Camino prima del matrimonio, la madre di lei, Felicia, le propone l'annullamento, ma lei rifiuta e si arrabbia. Una volta tornata a casa il non trovare il marito la manda in confusione.

I Palacios per colpa della politica si scontrano in pubblico nuovamente e le rispettive mogli, Carmen e Lolita, decidono di si schierano contro loro.

Laura è tormentata da Velasco, la giovane però si rifiuta di mettersi di nuovo contro Felipe, ma i suoi "no" non sono abbastanza forti e così è costretta a cedere e compiere qualcosa di molto brutto. Genoveva vuole andare da Felipe ma Javier la blocca, non sapendo che il marito è stato avvelenato ed ha battuto la testo (è questo il gesto compiuto da Laura).

Velasco riesce a convincere l'assistita che il marito sia partito per Cuba, invece è in ospedale che lotta tra la vita e la morte. Presto tutto il quartiere sa delle condizioni dell'avvocato e in particolare Ramon e Liberto si recano al suo capezzale.

Nel frattempo Marcos chiede a Felicia di diventare sua moglie, ma lei gli dice che vuole aspettare che la figlia sistemi i suoi problemi con il marito e quindi chiede tempo. Camino intanto continua a non sapere dove sia il marito e inizia ad essere molto preoccupata.