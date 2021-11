Una Vita, le anticipazioni dal 15 al 21 novembre 2021

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 15 al 21 novembre 2021.

Una vita, le anticipazioni della soap dal 15 al 21 novembre

Velasco va a casa di Genoveva dove verrà avvelenato dalla stessa in combutta con Laura. L'uomo sospettoro costringe Genoveva a bere per prima. Camino vede Maite che a sopresa è tornata in città: le due felcissime festeggiano. I Domínguez devono fare i conti con i tonico e Jose avverte Bellita, la donna è sconvolta ma Alodia aveva informazioni sul medico Puerta che a quanto pare deruba anche i domestici.

Velasco aggredisce Genoveva, Camino si organizza per fuggire con Maite a Parigi. Felipe crede a Genoveva e la bacia con passione, la donna però dà alcune istruzioni ai vicini prima che questi gli facciano visita. Liberto è molto arrabbiato su come la donna ha gestito la perdita di memoria del marito e Ramòn chiede che venga riferito a Felipe che lui non ha ucciso sua moglie Celia.

Felipe trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia... L'uomo sembra in parte aver ricordato qualcosa... chissà. Felipe capsice la siturazione e perdona Ramòn: i due fanno pace, ma sono comunque preoccupati dell'influenza di Genoveva su di lui.