Nelle nuove puntate di “Una vita”, in onda su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 ottobre, David si prepara a partire con Valeria verso gli Stati Uniti d’America. Hortensia e Pascual vogliono tenere segreta la loro relazione, ma non hanno fatto i conti con Rosina. Fidel è invece ancora implicato in giri poco raccomandabili.

Una vita, le anticipazioni dal 17 al 22 ottobre 2022

Genoveva deve fronteggiare la morte del marito Aurelio, ma pur ricevendo condoglianze dagli abitanti di Acacias, la donna non sembra sconvolta. Deve comunque convincere il maggiordomo Marcelo rimanere, dato che dopo la scomparsa di Aurelio vorrebbe andare via. Luzdivina chiede all'uomo di restare. David intanto torna a casa dalla sua amata Valeria. Coinvolti nel rapimento di David, Ramón e Fidel si rifiutano di dare spiegazioni a Lolita. Più tardi Ramón confida a Lolita che Fidel sta avendo i discutibili comportamenti che hanno già caratterizzato il suo passato. Mentre David dice a Ramon di non essere troppo arrabbiato con lui, Fidel sembra determinato a portare avanti l’operazione contro gli anarchici.

Felipe mostra alcune debolezze e comincia a soffrire di preoccupanti capogiri, che mettono in allerta Dori (impegnata con la sua tesi), Hortensia vorrebbe continuare a tenere nascosta la sua relazione con Pascual, anche se poi i due per un soffio non vengono colti in flagrante da Jacinto. Ma non hanno fatto i conti con Rosina, progetta una trappola e intercetta i due amanti in atteggiamenti compromettenti. Su altri fronti, assistiamo ad una bella sorpresa che Guillermo fa a Inma, che prova nostalgia per la sua terra natale, e vediamo Alodia e Ignacio realizzare il loro progetto di trasferirsi in una nuova casa.

Tornati l’uno accanto all’altra, David e Valeria possono adesso lasciare Acacias: si apprestano a salutare alcune persone a loro care, diretti verso una nuova vita negli Stati Uniti. Jacinto apprende che sono in tanti che lo vorrebbero nuovamente sindaco di Acacia. Per finire, Azucena si prepara ad un provino per una importante compagnia di ballo di Parigi, provocando la scontentezza di Guillermo.

Dove vedere Una vita (dal 17 al 22 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Una vita vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand,