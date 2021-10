Una Vita, le anticipazioni 18-23 ottobre 2021: brutte notizie per Felipe

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'18 al 23 ottobre 2021.

Una vita, le anticipazioni della soap dal 18 al 23 ottobre: Felipe sul punto di morire

Le condizioni di Felipe continuano a non migliorare, Genoveva nel mentre fa pace con Velasco certa che il marito sia già in viaggio per Cuba. Laura va al capezzale dell'avvocato e i medici le dicono che Felipe è in coma. In poco tempo anche i vicini vengono a conoscenza del ricovero del vicino. Ramón e Liberto, gli amici più cari di Felipe, rimangono molto soropresi nel vedere come Laura si prenda cura del signore.

Ramón prende la dura decisione di lasciare la politica per porre fine agli scontri familiari e Lolita subito si rende conto di come il marito abbia perso interesse, che fosse solo un modo di mettersi in confronto con il padre? Nel frattempo Servando decide di entrare in politica fondando un nuovo partito: il Servandista.

Anche a Genoveva arriva la notizia del ricorvero di Felipe e Velasco arrabbiato fa una scenata a Laura in mezzo alla strada minacciandola in quanto Felipe doveva morire non andare in coma.

Al ristorante arriva una coppia di anziani, Sabina e Roberto, ma la loro cuiristà lascianda intendere che non volessero sono mangiare...

Marcos dice la verità alla figlia: sta aspettando che Felicia gli dica se accetta o meno di sposarlo. Anabel va subito da Camino per comunicarle la possibilità di diventare sorellastre. Ma Camino pensa solo al marito, Ildefonso, scomparso ormai da giorni, è pronta a denunciare la sua scomparsa alla polizia.

Genoveva va in ospedale, ignorando il consiglio di Velasco, e vedendo il marito in coma le riaffiorano i sentimenti che prova per lui. Rimane shoccata dal veder arrivare nella stanza Laura, che ci fa la domestica in ospedale?

Velasco inizia a sospettare delle preoccupazioni di Genoveva per Felipe, ma lei riesce a rassicurarlo dicendogli che va a trovarlo per tenere la situazione sotto controllo. Genoveva capisce di essere davvero innamorata di Felipe, ma il dottore le comunica che Felipe sta morendo. La donna allora corre al suo capezzale, mentre il quartiere prega per l'amico.