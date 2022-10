La nuova settimana di “Una vita” si apre con la vicenda legata a Fidel che, liberato un prigioniero, viene colpito dallo stesso in un agguato. Nel frattempo arriva ad Acacias Gabriela, figlia segreta di Genoveva. C’è però anche chi migra altrove, come Dori, che decide di rinunciare alla borsa di studio. Leggiamo le trame degli episodi in onda da lunedì 24 a sabato 29 ottobre.

Una vita, le anticipazioni dal 24 al 29 ottobre 2022

Fidel si fa un esame di coscienza e, dopo il confronto con Lolita, libera il suo prigioniero, invitandolo però a scappare via lontano. Il giovane disobbedisce e, in compagnia di un amico, aggredisce Fidel. Quest'ultimo viene gravemente ferito da un colpo di pistola ed è immediatamente portato in ospedale. Le sue condizioni appaiono molto critiche ed Ignacio suggerisce a Lolita di non farsi troppe illusioni circa la sua sopravvivenza.

Mentre Marcelo decide di restare al servizio di Genoveva, quest'ultima riceve una visita a sorpresa, quella della figlia Gabriela Salmeron, alla quale chiede poco dopo di vivere con lei. Marcelo è però perplesso sulla ragazza e discute di questa faccenda con Luzdivina; i due parlano poco dopo anche di un’altra vicenda: Higinio, il fratello di Luzdivina, ha bisogno di trovare un lavoro e Marcelo offre il suo aiuto. Mentre Pascual vorrebbe rendere pubblica la sua storia d'amore con Hortensia, quest'ultima è molto più dubbiosa e trattenuta. Veniamo inoltre a sapere che la donna è una madre nubile in quanto Azucena è stata concepita nel peccato e il padre è morto in guerra, prima della nascita della figlia. Azucena, intanto, supera il provino e deve quindi trasferirsi Parigi.

Jacinto decide di accettare l’incarico di sindaco e lascia definitivamente Acacias. Destino simile anche per Dori, che non accetta la borsa di studio e, chiedendo perdono a Felipe, va via dalla città.

Intanto Fabiana fa un regalo a Casilda: si tratta di un biglietto della lotteria che – caso incredibile – ha come numero 15415, lo stesso sognato da Servante.

Dove vedere Una vita (dal 24 al 29 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Una vita vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand,