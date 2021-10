Una Vita, le anticipazioni 25-31 ottobre 2021: la vita di Felipe è in grande pericolo

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 25 e il 31 ottobre 2021.

Una vita, le anticipazioni della soap dal 25 al 31 ottobre: Felipe sul punto di morire

Velasco inizia a sospettare di Genoveva, la donna ha troppo interesse nelle condizioni del marito Felipe e inizia a dubitare dei suoi sentimenti. Genoveva riesce ancora una volta a convincere Velasco dicendogli che va in ospedale solo per tenere la situazione sotto controllo. Se Felipe si dovesse svegliare riconoscerebbe i suoi aggressori e per loro sarebbero guai.

Miguel, l'avvocato nipote di Roberto e Sabina, ha un piacevole incontro con Anabel, ma la giovane lo mette subito le cose in chiaro, anche se ormai Miguel è già infatuato. Genoveva capisce di essere molto innamorata di Felipe, ma i dottori la avvertono: il rischio di morte è molto alto.

Felicia si confida con Camino e le annuncia di aver ricevuto un'offerta per il ristorante. La giovane è ancora molto preoccupata per il marito che è ancora scomparso, ma assicura alla madre il suo appoggio.

Servando riesce ad ottenere le promesse di voto da Jacinto e da alcuni sindacati di quartiere. Bellita è molto preoccupata per la sua gola, ma nasconde a tutti i suo problema.

Javier Velasco e Laura arrivano in camera di Felipe e l'uomo obbliga la cameriera a finire il lavoro iniziato, ovvero uccidere Felipe. Sarà l'arrivo di Genoveva a impedire la morte dell'avvocato. Cosa succederà? Felipe morirà? Proveranno nuovamente ad ucciderlo?