La settimana della soap “Una vita” è segnata dall’atteggiamento di Aurelio Quemada, intenzionato a passare per ricatti e azioni illecite pur di portare avanti i suoi progetti. Nel frattempo Valeria torna da Rodrigo, rivelando di non provare nulla nei confronti di David. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 26 settembre a sabato 1° ottobre 2022.

Una vita, le anticipazioni dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

Aurelio possiede alcune foto con le quali ricatta Gaztelu per la sua omosessualità. Quest’ultimo sembra poco convinto dalla proposta di David, di vendicarsi svelando segreti su Aurelio Quesada e i suoi uomini. Intanto entra in scena il padre di Angel, Jeronimo, che maltratta le sorelle Rubio, difese a loro volta da Pascual. Claudia comunica a Liberto di non amare Guillermo e di avergli dato delle attenzioni soltanto perché pagata da Angel. Il dialogo viene ascoltato da Azucena che corre così da Guillermo intenta alla riappacificazione.

Intanto Felipe ha dei dubbi quando, annunciando il fidanzamento con Dori, si accorge del poco entusiasmo della donna. Pur negando questa tesi, quando lei riceve una lettera fa di tutto per nasconderla all’uomo. Rodrigo è vittima di uno svenimento quando vede la moglie Valeria in teneri atteggiamenti con David. Risvegliatosi, l’uomo trova in casa una lettera della moglie dove scriveva di essere innamorata di un altro. Valeria confessa poi a Lolita che il suo matrimonio con David è soltanto di facciata e chiede poco dopo a Rodrigo di ricominciare con lui: il marito accetta con grande gioia. A quel punto Aurelio consiglia a David di dimenticare per sempre la donna ed andare altrove. Emerge nel frattempo un segreto su Bautista, corrotto e responsabile di aver girato a Quesada informazioni compromettenti sul ruolo di Ramon nella morte di Fausto. Mentre Quesada ha intenzione di incontrare privatamente Ramon, quest’ultimo presta del denaro a Josè per saldare i suoi debiti di gioco. Dori comunica a Felipe di voler momentaneamente interrompere la loro relazione.

Dove vedere Una vita (dal 26 settembre al 1° ottobre 2022)

Le puntate di Una vita vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 15.00. Gli episodi sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.