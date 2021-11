Una Vita, le anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Bellita torna sul palco e Camino e Felicia si chiariscono. Miguel corteggiando Anabel è riuscito a convincerla ad uscire con lui. Genoveva riceve le congratulazioni da Méndez sulla gestione dell'amnesia di Felipe, ma poco dopo scopre die ssere seguita da un uomo incappucciato, chi sarà? Il poliziotto nel mentre apre le indagini per fare chiarezza sulla morte dell'avvocato.

Felicia vuole ringraziare Liberto per aver mantenuto per sè la visita di Maite alla figlia, nel mentre Marcos riceve una telefonata dall’ambasciata messicana. Bellita, che è tornata a cantare, deve dare una risposta all'invito reale, ma la sua ansia nel rispondere viene messa in secondo piano quando legge il telegramma inviato dalla figlia, dall'Argentina: Cinta ha avuto un aborto spontaneo. Appresa la notizia Felicia e Bellita vogliono andare in America per stare vicini ai loro figli.

Genoveva riesce ad evitare le domande di Méndez e i suoi dubbi sull'omicidio di Velasco, la donna riesce anche a bloccare Felipe che voleva già rientrare a lavoro: Genoveva ha paura che l'uomo ricordi quando in realtà lo ha fatto soffrire.

Liberto è furioso, non si capacita di come a tutti stia bene l'inganno di Genoveva e si confida con la moglie e Ramon. Genoveva nel mentre è perseguitata...