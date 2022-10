La settimana televisiva della soap “Una vita” segue parallelamente due linee narrative: nella prima Aurelio ricatta Ramón e gli chiede di uccidere David; nella seconda Genoveva viene a sapere che prima di morire una sua zia ha svelato segreti sul suo conto e, rosa dalla vergogna, tenta il suicidio. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 3 a sabato 8 ottobre 2022.

Una vita, le anticipazioni dal 3 al 8 ottobre 2022

I Sacristanè si recano dai Rubio per un pranzo. Per l'occasione Guillermo chiede a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena, ma si presentano soltanto Inma e il nipote. L'assenza di Pascual irrita Hortensia. Intanto Aurelio chiede a Rodrigo un aiuto per i chimici, intenti a realizzare il gas; in cambio promette di uccidere David, in modo che quest'ultimo la smetta di disturbare Valeria. Successivamente Aurelio svela a Ramón (a sua volta tormentato) di sapere della sua collaborazione con Fidel e lo ricatta intimandolo di fare fuori David, altrimenti spiattellerebbe tutto alla stampa. Nel frattempo Dori spegna le speranze di Felipe e gli comunica che lascerà Acacias. Dopo la minaccia subita, Rodrigo confessa a David che è disposto a mollare per sempre Valeria perché vuole il suo bene e gli consiglia di fuggire da Acacias con lei, perché Aurelio è pronto ad agire. Dopo aver fatto una proposta segreta a Rodrigo, Genoveva riceve una telefonata da Bilbao: viene a sapere che una sua zia, prima di morire, ha reso pubbliche alcune informazioni che la riguardano. Le sorelle Rubio ricevono una generosa offerta per l’acquisto del brevetto, ma si montano la testa e la rifiutano, pretendendo ancora più soldi. Nonostante il colloquio amichevole con David, vediamo Rodrigo comunicare ad Aurelio di aver accettato la proposta di collaborazione, a patto che Ramon faccia fuori David. Successivamente ad uno sconfortante incontro con Felipe, Genoveva assume una elevata quantità di sonniferi, mentre guarda la foto di un neonato. Marcelo la trova in condizioni critiche, ma l’intervento di Ignacio riesce a scongiurare il peggio. Quando Aurelio viene a sapere dell’accaduto si arrabbia con la moglie. David crede intanto che Rodrigo voglia fare fuori Aurelio e comunica a Valeria le sue preoccupazioni.

Dove vedere Una vita in tv e in streaming

