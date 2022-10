Un’altra settimana di “Una vita” ricca di emozioni e colpi di scena: quando Geneveva ha un malore, viene accudita da sua figlia Gabriela, ma Marcelo ha diversi dubbi sulla ragazza. Hortensia e Pascual si baciano in pubblico, generando qualche pettegolezzo. Intanto Felipe si dichiara a Dori. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre 2022.

Una vita, le anticipazioni dal 31 ottobre al 5 novembre 2022

Hortensia decide finalmente di uscire allo scoperto e bacia pubblicamente Pascual, incurante dei pettegolezzi che puntualmente arrivano: Azucena e Guillermo sono testimoni del chiacchiericcio dei vicini.

Intanto Alodia scopre i tradimenti di Ignacio e lascia la sua casa, trovando rifugio da Jose e Bellita. Ignacio chiede perdono ad Alodia, ma lei è irremovibile. Bellita progetta allora un piano per farli tornare insieme.

Nel frattempo Casilda, Fabiana e Servando vincono alla lotteria; a conti fatti, però, Casilda non sa bene cosa fare con il denaro

.Genoveva ha invece un malore e inizia ad essere assistita dalla figlia Gabriela.



Hortensia svela il suo segreto a Liberto: quando ha concepito Azucena non era sposata. Non sembra però avere intenzione di confidare questa vicenda anche a Pascual, che dal canto suo è impegnato in un confronto con il figlio, al quale chiederà perdono prt non essersi comportato da genitore esemplare.

In occasione di un ritrovo tra amici, Felipe si dichiara a Dori, che accetta la sua proposta di matrimonio: un momento molto felice, festeggiato da tutti i presenti.

Lolita parla con Felipe dicendogli di non sapere come comportarsi nei confronti di Fidel, mentre Felipe e Dori hanno un dilemma con i rispettivi lavori.

Marcelo prova a convincere Genoveva di rivolgersi ad altri medici, ma Gabriela si dice contrariata. Luzdivina, intanto, pensa che sarebbe forse il caso di lasciare Acacias.

Dove vedere Una vita in tv e in streaming (dal 31 ottobre al 5 novembre 2022)

Le puntate di Una vita vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 15.00. Gli episodi della soap sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.