Una Vita, le anticipazioni dal 6 al 12 dicembre 2021

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 6 al 12 dicembre 2021

Una vita, le anticipazioni della soap dal 6 al 12 dicembre 2021

Liberto che non poteva permettere che Felipe rimanesse igannato da Genoveva gli ha raccontato tutta la verità, ma l'uomo non ha creduto all'amico. Genoveva era molto felice di ciò e decide di fingere: gli dice che alcune cose sono state sbagliate da entrambi e così ora hanno una nuova occasione per essere felici.

Genoveva però continua ad essere seguita da qualcuno... Cesáreo ha un incontro casuale con Santiago Becerra: come mai l'uomo è tornato in città, forse perché ha scoperto della morte di Marcia? Felice decide di andare dal dottore per una visita e così Genoveva decide di chiedere a Liberto delle spiegazioni.

Aurelio, il nuovo arrivato as Acacias, si avvicina a Marcos per strada, e i due scoporno di avere delle conoscenze in comune, Aurelio infatti consegnerà a Marcos una lettera di suo padre... cosa ci sarà scritto?

Santiago con Cesáreo entra in casa Domínguez al momento vuota: sono tutti in Argentina per l'aborto della figlia. Il ragazzo inizia così a spiare Genoveva che però capisce subito che qualcuno la stesse spiando e così la donna chiede al portinaio di controllare bene... Felipe parla con Casilda e le condifa di non ricordare nulla di Marcia, questo la intristisce...

Anabel ha negato nuovamente a Miguel una possibile relazione e così Natalia si fa avanti per conquistare il giovane.

Lolita vorrebbe avere un altro figlio ma Antoñito non mostra un particolare entusiasmo a riguardo. Felicia parlando con Rosina prende le parti della figlia...

Jacinto crede di sentire dei rumori da casa Domínguez e si preoccupa ma è Cesáreo che si impaurisce ancora di più: l'uomo sta per scoprire Santiago!