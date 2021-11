Una Vita, le anticipazioni dall'8 al 14 novembre 2021: la vita di Felipe è sempre di più in pericolo

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'8 al 14 novembre 2021.

Una vita, le anticipazioni della soap dall'8 al 14 novembre

Genoveva ha visto Laura mentre cercava di uccidere, di nuovo, Felipe. Felicia respinge di nuovo Marcos che per l'ennesima volta le confessa il suo amore e le chiede di sposarlo. Lui distrutto chiede alla figlia di tornare in Messico. Felicia per sfuggire al suo senso di colpa chiede alla figlia di partire per Santander, ma la sua risposta è negativa anche perché è ancora furiosa con la madre.

Genoveva capisce che dietro alle azioni di Laura c'è davvero Velasco e promette alla ragazza che la proteggerà se lei dirà la verità e se starà dalla sua parte. Felipe inizia recuperare le forze e prende confidenza con Genoveva, di cui ormai non si ricorda più nulla. Miguel cerca di farsi perdonare da Anabel ma lei non glielo permette. Nel frattempo arrivano i risultati delle elezioni: Antoñito è stato eletto deputato del partito conservatore.

Fabiana ha iniziato a fare visita a Felipe e a raccontare all'avvocato della sua vita, con la speranza di fargli tornare la memoria. Genoveva quando lo scopre entra nel panico: ha il terrore che l'uomo possa scoprire il loro vero passato. La paura più grande della donna è che Felipe possa ricordarsi di tutto il male che lei gli ha provocato. Le condizioni di salute di Felipe peggiorano all'improvviso e così Genoveva decide di spostare l'amato in una casa di cura privata. Ciò scatena la gelosia di Velasco che non potrà fare altro se non prendersela con Laura...