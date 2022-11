Una vita, le anticipazioni dalle ultime puntate: dal 7 al 12 novembre 2022

Da lunedì 7 a sabato 12 novembre 2022 Canale 5 trasmette le ultime puntate della soap spagnola “Una vita”. I personaggi di Acacias si congedono definitivamente dagli spettatori, ma non prima di regalare loro ulteriori emozioni: mentre alcuni sono pronti a coronare i loro ogni d’amore ed altri si cimenteranno in ambiziosi affari, il ritorno di Aurelio minaccia la vita di Genoveva.

Una vita, le anticipazioni dal 7 al 12 novembre 2022

Quando Hortensia confida ad Azuceuna di essere una figlia nata al di fuori del matrimonio, la giovane le suggerisce di raccontare tutta la verità anche a Pascual; quest'ultimo è reduce dal confronto con il figlio, al quale ha chiesto scusa per non essere stato per lui un bun padre, spesso assente e poco premuroso.

Dori intanto accetta la proposta di matrimonio di Felipe, tra la gioia ed i festeggiamenti di tutti. Dopo la vincita alla lotteria, Servando e Fabiana partono per una vacanza, mentre Casilda annuncia a Rosina di volersi licenziare e di avere intenzione d'inaugurare una propria attività. Bellita escogita un modo per far tornare insieme Alodia e Ignacio, mentre Lolita non sa bene come comportarsi con Fidel. Luzdivina sta pensando seriamente di andare via da Acacias. Fanno invece ritorno Susana e Armando, pronti a riabbracciare Rosina e Liberto ai quali fanno una proposta: mettersi in affari ed esportare petrolio.

Ma un'ultima minaccia scuote le ultime puntate della soap: Aurelio Quesada è vivo e vuole uccidere Genoveva Salmerón.

Dove vedere Una vita in tv e in streaming (dal 7 al 12 novembre 2022)

Le puntate di Una vita vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 15.00. Gli episodi della soap sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.