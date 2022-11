Una vita, le anticipazioni del gran finale in onda sabato 12 novembre

Sabato 12 novembre 2022 va in onda su Canale 5 l’ultima puntata della soap spagnola “Una vita”. Riuscirà Felipe a coronare il suo sogno d’amore con Dori? Quale sarà l’epilogo della vicenda tra i cattivi Genoveva e Aurelio? Leggiamo le anticipazioni di una vicenda che emozionerà, per un’ultima volta, i tanti fan della soap.

Una vita, anticipazioni dell’ultima puntata (12 novembre 2022)

La soap opera spagnola “Una vita” (titolo originale: “Acacias 38) ha debuttato sul piccolo schermo italiano il 22 giugno 2015. Sabato 12 novembre va in onda su Canale 5 la puntata numero 1483 della soap, quella che chiuderà definitivamente una saga ambientata, tra il 1899 e il 1920, ad Acacias, un quartiere borghese di Madrid, fulcro dell’azione e anima di tante vicende sentimentali, di drammi e di gioie.

Ma come finisce “Una vita”? Quali eventi sanciranno il gran finale?

Sono prevalentemente due le vicende sulle quali si regge la narrazione di quest’ultima fase del racconto. Nella prima abbiamo seguito l’avvocato Felipe Álvarez-Hermoso, un personaggio che ne ha viste di tutti i colori, adesso innamorato della cameriera Dori. Quest’ultima gli ha rivelato di essere una studentessa di psichiatria che si è servita di lui per scrivere la sua tesi. Ma l’uomo perdonerà Dori e i due finiranno con il convolare a nozze.

La seconda vicenda è incentrata sul ritorno del cattivo Aurelio: l’uomo non è morto e torna in città per uccidere la crudele Genoveva. Aurelio mette a segno la sua missione, ma viene a sua volta ammazzato da Marcelo, il maggiordomo. Gabriela eredita tutto il patrimonio della madre, ma anche lei ha qualcosa da nascondere.

Le anticipazioni raccomandano di seguire la puntata finale fino alla “fiesta” conclusiva, che vedrà esibirsi per un’ultima volta la cantante Bellita Del Campo.

Dove vedere l’ultima puntata di “Una vita” in tv e in streaming (12 novembre 2022)

L’ultima puntata di “Una vita” va in onda su Canale 5 sabato 12 novembre dalle 14.45. Gli episodi della soap sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.