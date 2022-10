Una vita: quando finisce (per sempre) la serie tv, c'è la data

Come i telespettatori più fedeli sanno, la messa in onda di “Una vita”, soap opera spagnola in onda su Canale 5 fin dal 2015, è ormai agli sgoccioli. Gli abitanti di Acacias sono in procinto di congedarsi dal proprio pubblico. Leggiamo per quando è prevista la messa in onda dell’ultima puntata della soap.

Una vita: quando finisce la soap spagnola

“Una vita” è tra le soap opera più amate degli ultimi anni. Di produzione spagnola, ha come titolo originale "Acacias 38" ed è trasmessa in Italia dal 22 giugno 2015. I numeri parlano chiaro: le stagioni sono in totale sette e, alla fine del percorso, gli episodi saranno ben 1483. Come spesso capita in casi del genere, i telespettatori sono divisi tra l’attesa per gli episodi finali e il dispiacere per una serie pronta a mettere definitivamente un punto al suo lungo cammino.

Ma quante puntate mancano alla messa in onda dell’ultimo episodio della soap?

In Spagna è in realtà terminata da un bel pezzo, precisamente il 4 maggio del 2021. Quella di Canale 5 è dunque una rincorsa che però è in via di conclusione. Salvo pause e relativi slittamenti, l’ultimo appuntamento con “Una vita” è fissato per sabato 12 novembre alle ore 14.10.

Le puntate sono ancora poche, ma di certo colpi di scena ed emozioni non mancheranno.

Già noto il titolo che prenderà il posto di “Una vita” nel palinsesto di Canale 5: si tratta di “Terra amara”, soap di produzione turca che ha già debuttato sulla stessa rete nel corso dell’ultima estate.

Dove vedere Una vita in tv e in streaming

Le puntate di Una vita vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. Gli episodi sono inoltre visibili, sia in live streaming che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.