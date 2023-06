Una Voce per Padre Pio 2023, stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta

Mara Venier conduce oggi, 9 giugno 2023, la nuova edizione di "Una voce per Padre Pio". In diretta da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (provincia di Benevento), a partire dalle 21.35 su Rai 1, ascoltiamo storie e testimonianze votate agli insegnamenti di Padre Pio e alla beneficenza. Intervengono inoltre diversi cantanti, che si esibiscono per nobili cause.

Una Voce per Padre Pio: le anticipazioni

La serata dal titolo "Una voce per Padre Pio" si tiene da ben 24 anni e nasce da un'idea di Enzo Palumbo. L'Lo speciale racconta storie di fede e devozione, strettamente legate agli insegnamenti di Padre Pio: prevenire, curare e daresollievo alla sofferenza dell'essere umano. L'evento abbraccia anche la solidarietà e la trasmissione è strettamente legata a una campagna campagna di raccolta fondi, a supporto dei progetti di "Una Voce Per Padre Pio Onlus", sostenuti da Rai per il Sociale.

A condurre la serata è Mara Venier, grande signora dei pomeriggi domenicali di Rai 1, che domenica 11 giugno concluderà la lunga stagione, 2022-2023, di "Domenica In". Sono diverse le personalità che raccontano e riflettono sulla vita di Padre Pio: il cappuccino Fra Daniele, il Professor Guido Oppido dell'ospedale Monaldi di Napoli, il Professor Giulio Basoccu. Ascoltiamo storie di associazioni e progetti di ospedali costruiti in Italia e in luoghi poveri in giro per il mondo.

"Una voce per Padre Pio" prevede però anche diverse parentesi legate all'intrattenimento. Sul palco è presente l'Orchestra “Suoni del Sud”, diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Nel corso della serata intervengono:

Nino D’Angelo

Al Bano e Jasmine Carrisi

Arisa

Leo Gassman

Michele Placido

Patty Pravo

Ricchi e Poveri

Clementino

In Italia l'Associazione "Una voce per Padre Pio Onlus" è attiva con "Obiettivo Italia" soprattutto a Napoli, dove durante la pandemia le richieste d’aiuto sono aumentate del 40%. I sostegni contrastano la crisi economica dovuta alla pandemia e alla guerra in Ucraina, ma offre anche man forte ai più piccoli, contro la dispersione scolastica. E ancora: si batte per sostenere le famiglie meno fortunate con sostegni medici e interviene in Africa, dove il sistema sanitario versa in condizioni molto critiche.

Dove vederlo in tv e in streaming (9 giugno 2023)

Lo speciale "Una Voce per Padre Pio", edizione 2023, va in onda oggi, 9 giugno, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.