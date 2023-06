Una Voce per Padre Pio, Albano dà il via a una serata di musica e solidarietà

Una serata di musica, riflessioni, solidarietà e spettacolo condotta da Mara Venier dalla piazza dell’Annunziata di Pietralcina. Torna su Rai Uno venerdì 9 giugno Una voce per Padre Pio, guidata per il terzo anno consecutivo dalla conduttrice di Domenica In. Il programma, ovviamente, è registrato, una precisazione che appare anche in sovraimpressione durante la trasmissione, anche in considerazione del lutto che proprio oggi ha colpito la conduttrice, con la morte del genero.

Anche quest’anno molti personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare della musica, hanno deciso di mettere a disposizione il loro talento per la buona causa veicolata dalla serata speciale.

A iniziare la serata è Albano, il cantante ha un profondo e lungo legame con il santo di Pietrelcina, che ha addirittura avuto la possibilità di conoscere, quando era ancora un bambino.

Racconta infatti così, una giornata speciale, iniziata come una gita con le zie e diventata un momento che non ha più potuto cancellare da cuore e mente.

Racconta Albano a Mara Venier:“La prima volta che venni da Padre Pio era il 1953, mi ha confessato e comunicato. Avevo dodici anni, le mie zie a Cellino San Marco mi dissero: ‘ti portiamo in un posto speciale’. E’ stata la mia prima turnè senza cantare ed è stato veramente un momento importante, che ancora ricordo”.

Questo ricordo, personale e di fede, fa sì che Albano sia stato il primo grande artista ad aderire all’iniziativa Una Voce per Padre Pio, essendo stato presente alla manifestazione sin dalla prima edizione, 24 anni fa.

Chi meglio di lui quindi, per lanciare l’appello a chiamare il numero utile alle donazioni? Per tutta la serata infatti, componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere l’associazione “Una Voce per Padre Pio”, donando 2 euro con un sms da cellulare oppure 5 euro con una chiamata da rete fissa.

Per dare una spinta in più agli spettatori perché partecipino attivamente alla serata di solidarietà niente di meglio poi che un’esibizione, Albano quindi propone un suo successo tirando fuori la voce e dedicando la prima performance della serata alla gara di solidarietà che si spera si scatenerà.