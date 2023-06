Una Voce per Padre Pio, Arisa e Albano cantano l’inno alla Mamma

Tra i tanti artisti che si avvicendano sul palco di Una voce per Padre Pio, la serata speciale di musica e solidarietà per raccogliere fondi da destinare alle iniziative benefiche dell’associazione omonima c’è anche Arisa che si esibisce in due canzoni.

La prima performance vede la cantante lucana dividere il palco con Albano. A introdurre l’esibizione di Arisa e Albano è Michele Placido, che legge una lettera di Padre Pio alla Madonna.

Poi i due cantanti intonano un antica canzone italiana, portata al successo da Beniamino Gigli, Mamma che, sottolinea Mara Venier era “la canzone preferita di Padre Pio”.

Una scelta quindi, totalmente in linea con la serata che, c’è da ricordare, è registrata. Niente eco dunque né del lutto che ha colpito in queste ore Mara Venier che ha perso il genero, né dalle polemiche che hanno visto oggi Arisa protagonista di uno scontro a distanza con Paola Iezzi.

Una polemica legata all’attrito tra Arisa e la comunità lgbtq+ che non ha gradito il recente endorsment della cantante all’attuale governo che, secondo gli attivisti, sta portando avanti politiche che ne minacciano i diritti già acquisiti.

Alla vigilia del Roma Pride, Paola Iezzi ha risposto a una precisa domanda sul ‘caso Arisa’, ma la risposta non è piaciuta alla collega che via instagram ha attaccato la Iezzi, accusandola, tra l’altro, di aver gettato benzina sul fuoco invece di mettere una ‘buona parola’ sulla questione.

Nessuna eco di queste polemiche per gli spettatori di Rai Uno che possono godersi la voce sempre bellissima e intensa di Arisa che, dopo l’esibizione con Mamma, si prende il palco da solista e intona una delle sue canzoni più amate, “La Notte”.

L’esibizione ovviamente molto applaudita dal pubblico serve anche ad introdurre la presenza di un prete responsabile del progetto “Aggiungi un posto a tavola”, un presidio di solidarietà nato in un bene confiscato alla camorra che si occupa soprattutto di assistenza alimentare a famiglie bisognose del territorio campano.

A ricordare poi che per sostenere questa ed altre attività benefiche essenziali per sostenere tante persone e famiglie in difficoltà in questa sera speciale basta chiamare il numero 45531, è la stessa Arisa che sottolinea quando, la piccola cifra di 2€ per molti degli spettatori sintonizzati su Rai Uno siano pochi spiccioli, ma che messi tutti insieme possono diventare un aiuto prezioso e necessario.