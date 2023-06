Una Voce per Padre Pio, Jasmine Carrisi in duetto con papà Albano

“Nessuno ti giuro nessuno ci può separare”…Una grande dichiarazione d’amore e un grande classico della canzone italiana in una interpretazione molto speciale viene regalata al pubblico di Una Voce per Padre Pio, la serata di musica e solidarietà che torna in onda su Rai Uno venerdì 9 giugno condotta, per il terzo anno consecutivo, da Mara Venier.

Tra i tanti artisti che sfilano sul palco allestito nella piazza di Pietrelcina, in Puglia, c’è un trio davvero particolare impegnato, appunto, in una particolare versione di “Nessuno ti giuro nessuno”. Il brano portato al successo da Mina ora viene reinterpretata da Clementino, con il suo stile sbarazzino e con le inevitabili barre personalizzate.

Ma il rapper napoletano non è solo sul palco. Anzi, all’inizio della performance, a tenere la scena è una bella ragazza bionda che ha appena cantato una sua canzone, divertente e orecchiabile, come si addice alla sua giovane età. La ragazza bionda è Jasmine Carrisi e il noto ritornello di “Nessuno ti giuro nessuno”, prima dell’entrata di Clementino, lo intona in duo con suo padre: Albano.

Una coppia canora davvero speciale, che mixa la voce più leggera e fresca di Jasmine con quella, ancora potente, del padre Albano, che appare particolarmente felice ed orgoglioso, come è giusto che sia, di esibirsi a fianco della più giovane figlia femmina.

Nata dalla lunga relazione con Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi ha 22 anni e, come tutti i fratelli più grandi, ha anche lei ambizioni nel mondo dello spettacolo.

Prima del duetto con il padre, che poi diventa una divertente esibizione a tre con l’ingresso di Clementino e delle sue rime, la giovane Carrisi aveva tenuto il palco da solista, proponendo al pubblico presente a Pietrelcina e a quello che sta seguendo lo spettacolo su Rai Uno un suo brano. Mentre Albano, momentaneamente ‘messo da parte’ su un lato del palco, che la guardava, sorridente e soddisfatto, tenendo il tempo della canzone.

E d’altronde, l’orgoglio è dichiarato apertamente quando, alla fine della performance del trio Mara Venier si avvicina agli artisti per salutarli e Albano prorompe nella frase: “Promette bene no?”