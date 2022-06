Una voce per Padre Pio 2022 su Rai1: scaletta, ospiti e anticipazioni

Sabato 25 giugno 2022 alle 21.20 Rai1 trasmette Una voce per Padre Pio, il programma che da oltre vent’anni porta avanti l'insegnamento del frate di Pietrelcina. A condurre la 23esima edizione dell'evento benefico è ancora una volta Mara Venier che sarà affiancata da cantanti e vari ospiti protagonisti di storie di guarigione avvenute grazie alle varie raccolte fondi sostenute in questi anni.

Una voce per Padre Pio 2022, scaletta e ospiti

Tra coloro che prenderanno parte alla serata benefica ci saranno Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri e Shel Shapiro. Presente anche l'Orchestra "Suoni del Sud" diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Oltre ai cantanti ci saranno il frate cappuccino Nazario Vasciarelli e il monsignor Dario Edoardo Viganò pronti a testimoniare vicende legate alla vita e alle opere di Padre Pio, ma anche alcuni medici che hanno potuto aiutare i piccoli pazienti grazie alle raccolte fondi sostenute in questi anni dalla Rai e dal programma: il professore Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli insieme alla piccola Mahewa operata nel suo reparto, il professore Ciro Lucio Vigliaroli, esperto in Otorinolaringoiatria che ha operato il piccolo Paul Marie bimbo ivoriano, e la professoressa Concetta Stramacchia, dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “88° E. De Filippo” di Napoli.

Il commento di Mara Venier

Mara Venier ha spiegato di tenere particolarmente a questo programma in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. "Ci tengo molto, perché è una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. Conosco molto bene la onlus "Una voce per padre Pio" e la serietà con cui utilizza i fondi raccolti attraverso il numero solidale per tanti progetti contro la povertà" ha raccontato: "Opera da tempo anche in Africa e ha costruito strutture importanti: una casa famiglia, un orfanotrofio e un centro di accoglienza che ospitano bambini abbandonati e disabili". Molto devota al santo di Pietrelcina, Mara Venier ha confidato di rivolgersi a lui nei momenti più difficili: "Nei momenti di sconforto guardo le immaginette di Padre Pio e gli chiedo: "Guarda anche tu me", pregando che mi protegga".

Una voce per Padre Pio: come sostenere i progetti della Onlus

All'evento televisivo Una voce per Padre Pio sarà abbinato un numero solidale utile alle donazioni alla fondazione "Una voce per Padre Pio Onlus" e sostenere i suoi progetti. Il numero è 45531 è si potrà donare 2€ con un messaggino da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali. In alternativa si potrà donare 5€ con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile. Infine, sarà possibile donare da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali. La raccolta fondi resterà aperta fino all’11 luglio.