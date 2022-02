Una voce per San Marino: Achille Lauro favorito per l’Eurovision, ospite Al Bano

Oggi in prima serata alle 21 la finalissima di Una voce per San Marino stabilirà chi sarà il rappresentante della piccola Repubblica indipendente all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino. Chi sfiderà i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco e la loro “Brividi”?

Scopriamo i cantanti in gara e gli ospiti della serata sanmarinese.

Una voce per San Marino: concorrenti, favoriti e ospiti

In diretta dal Teatro Nuovo di Dogana, a San Marino, i finalisti si sfideranno per l’unico posto disponibile al festival musicale europeo di quest’anno. Selezionati senza limitazioni di cittadinanza o di lingua della canzone presentata, tra i concorrenti in lizza spiccano sicuramente Achille Lauro, grande favorito per la vittoria, Valerio Scanu, Ivana Spagna, il rapper protagonista di X-Factor 2020 Blind, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco, ma occhio anche alla spagnola Cristina Ramos e tanti altri “big” ed “emergenti”. Achille Lauro è nettamente in pole, con una quota a 1.55 secondo i bookmaker.

Super ospite della serata sarà Al Bano Carrisi, una delle voci più iconiche della storia della musica, che vanta una partecipazione come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest nel 1976 con Romina Power, finita con un ottimo settimo posto, e una come corista per la cantante svizzera Jane Bogaert nel 2000.

Dove vederlo stasera in tv (19 febbraio)

Una Voce per San Marino andrà in onda oggi sabato 19 febbraio alle 21:00 in diretta su San Marino Rtv (canale 831 del digitale terrestre e 520 di Sky).