Una voce per San Marino, gaffe in diretta tv: "Spostati, sono nudi!" (video)

Si è svolta ieri, presso il Teatro Nuovo di Dogana, la diretta tv di Una voce per San Marino 2023, evento che ha eletto vincitori i Piqued Jacks pronti così a gareggiare all'Eurovision Song Contest di Liverpool (dove per l'Italia sarà in gara Marco Mengoni, trionfatore a Sanremo).

La serata, condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, è stata caratterizzata da diversi momenti particolarmente commentati dagli utenti che, in rete, hanno mandato in tendenza l'hashtag #UnaVocePerSanMarino proprio per gli imbarazzanti fuori programma. La gaffe che ha spoilerato i vincitori, per esempio (nel leggere il podio, i conduttori hanno tirato su il foglio di carta che ha lasciato poco spazio all’immaginazione), ma sopratutto quella arrivata durante un collegamento con l'inviato al San Marino Outlet Experience che ha mostrato qualcuno che si spogliava alle sue spalle.

La gaffe in diretta tv a Una voce per San Marino

A metà dello show Jonathan Kashanian si è collegato con l'inviato Irol, fermo davanti ai camerini dietro le quinte. "Qui tutto procede assolutamente bene! Stiamo ballando, cantando, ci siamo emozionati. Sta andando tutto una meraviglia, lì invece che succede?" ha chiesto il conduttore che non si era accorto di quanto avveniva sullo sfondo. Poi l'interruzione: "No, ma, aspettate, scusate un attimo. Irol! Scusate un attimo, Irol spostati subito da lì che si stanno cambiando. Si cambiano, sono nudi, noi siamo in diretta! Ma cosa ridete? Avvisatemi prima. Ma si è visto qualcosa di troppo?", ha chiesto Kashanian mentre Irol e l'operatore subito si allontanavano cercando di non alimentare l'imbarazzo. Il "guaio" però è stato fatto e il momento ha rimbalzato sui social spinto dall'ironia degli utenti, ma anche da qualche sospetto che la scena potesse essere stata studiata, tanto è sembrata incredibile.

I vincitori stanno cantando ma la gente ha già il giubbotto addosso e sta abbandonando il teatro; come alle recite di Natale quando si sparge la voce che ci sono i vigili e tu ed altri dieci papà scappate perché avete lasciato l’auto in seconda fila.

