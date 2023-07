"Underdog. Ho scommesso su di me", stasera in tv una puntata speciale su Napoli

Nella puntata di "Underdog. Ho scommesso su di me", in onda oggi, lunedì 3 luglio 2023, dalle 23.40 su Rai 2 protagonista non è una persona, bensì un'intera città: Napoli. Laura Tecce racconta un territorio complesso e dalle grandi bellezze. Alcuni ospiti partenopei ci aiutano a capire meglio i luoghi che vediamo.

"Underdog. Ho scommesso su di me": la puntata su Napoli

Condotto dalla giornalista Laura Tecce, “Underdog. Ho scommesso su di me” è un programma trasmesso in seconda serata su Rai 2 incentrato in ogni puntata su un personaggio famoso, che può appartenere a vari campi professionali e artistici: lo spettacolo, l'imprenditoria e lo sport. "Underdog" è un termine usato prevalentemente nel linguaggio sportivo per indicare uno "sfavorito", le squadre e gli atleti sui quali nessuno scommetterebbe ma che, ribaltando i pronostici, riescono a prendersi una bella rivincita. La Tecce incontra dunque personaggi anomali, che sulla carta non hanno le proverbiali caratteristiche dei "vincenti" ma che, al di là dei pronostici, possono dire di avercela fatta.

L'odierna puntata di "Underdog" non è dedicata ad una singola persona ma, eccezionalmente, a una intera città. Si parla di Napoli, descritta come territorio italiano capace di superare ostacoli e una storia socio-politica non favorevole. Da uno svantaggo iniziale, carico di scetticismo e pregiudizi, Napoli è da diversi anni una città viva dove il turismo è in costante crescita e, di conseguenza, il tasso economico ha beneficiato di un progresso.

"Underdog. Ho scommesso su di me" non può esimersi dal raccontare la recente storia del Napoli calcio, vincitore del suo terzo scudetto in assoluto, dopo ben 33 anni di attesa, ma è altrettanto inevitabile una parentesi dedicata al "Dio del calcio" cittadino (e solo): Diego Armando Maradona.

Laura Tecce si avventura nelle strade di Napoli in compagnia dell'ex nuotatore - di sangue partenopeo - Massimiliano Rosolino; e incontra nel suo tragitto il sindaco Gaetano Mafredi; Corrado Ferlaino, presidente del Napoli di Maradona, vincitore dei due precedenti scudetti; i fratelli Abbagnale, leggende mondiali del canottaggio; Gino Sorbillo, maestro di uno dei fiori all'occhiello della città: la pizza.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 luglio 2023)

La puntata su Napoli di “Underdog. Ho scommesso su di me” va in onda oggi, lunedì 3 luglio 2023, dalle 23.40 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Raiplay.