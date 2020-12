Perché l'Università di Pavia ha replicato (a tono) a Barbara d'Urso

Botta e risposta a distanza tra Barbara d'Urso e l'Università di Pavia. Tutta colpa di una frase pronunciata ieri in diretta dalla conduttrice e successivamente smentita via social dall'ateneo. "Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca, e poi una parte dedicata all’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia", ha dichiarato d'Urso, aprendo lo spazio dedicato all'attualità del suo talk, ma dall'università non hanno lasciato correre.

Nel dettaglio, durante il commento delle immagini provenienti da Napoli relative al mancato ‘miracolo’ della liquefazione del sangue San Gennaro, la presentatrice ha dichiarato che in studio avrebbe poi dato spazio al tema dell’aldilà. E, per farlo, ha invitato una medium che, a suo dire, sarebbe stata certificata dall'università. Apriti cielo. Poco dopo su Twitter, in risposta ad un tweet del profilo ufficiale della trasmissione Pomeriggio 5 (poi cancellato), un utente ha stuzzicato l'ateneo stesso, invitandolo a fornire chiarimenti: "In che senso "certificata"? Da quale facoltà universitaria? Grazie". E la replica è arrivata poco dopo, dall'account ufficiale della struttura universitaria: "Ovviamente (ma c'è bisogno di dirlo?) l'Università di Pavia non certifica medium".