Uno chef in fattoria: Roberto Valbuzzi inizia la nuova edizione su Food Network

Roberto Valbuzzi torna su Food Network dopo quasi un anno con la nuova edizione di Uno chef in fattoria; il suo cooking show dedicato alle materie prime e alle ricette valtellinesi giunge alla terza stagione. Scopriamo di più sui primi due nuovi episodi, sulla formula del programma e alcune curiosità legate al set e alla produzione.

Anticipazioni e ricette delle nuove puntate

Nel primo episodio di questa nuova stagione Roberto Valbuzzi partirà subito in quinta, portandoci a scoprire i segreti di uno dei piatti più tipici della Valtellina: i pizzoccheri. Preparerà poi delle sfiziose polpettine di pesce al curry e una raffinata trota mantecata con un cannolo di verza e salsa alle patate.

Vedremo poi la preparazione delle deliziose lasagne ai funghi porcini e tartufo, il mitico tiramisù di Eleonora e gli spaghetti alla crema di parmigiano, finferli e polvere di porcini.

Uno chef in fattoria: il programma

Uno chef in fattoria è lo show culinario di Roberto Valbuzzi che racconta i prodotti tipici del suo territorio di origine (la Valtellina) cucinando alcuni piatti tradizionali in un clima familiare assieme alle persone a lui care. La sua cucina fa leva sulla qualità delle materie prima a chilometro zero della sua fattoria: il programma è infatti girato a Mornago, nell’azienda agricola “I Tre Pini”, spostandosi di tanto in tanto nel ristorante “Crotto Valtellina”, locale di Malnate sempre di proprietà della famiglia Valbuzzi.

Chi è lo chef Roberto Valbuzzi

Roberto Valbuzzi è un cuoco e ristoratore italiano di successo, volto noto di Gambero Rosso, Food Network e Real Time, dove è giudice a Cortesie per gli ospiti insieme a Csaba dalla Zorza e Luca Calvani.

Dove vederlo oggi in tv (domenica 6 febbraio)

I primi due episodi della nuova stagione di Uno chef in fattoria vanno in onda oggi su Food Network (canale 33) a partire dalle 15:00.