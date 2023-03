Uomini e donne, salta la messa in onda di oggi: i motivi

Stop temporaneo alla messa in onda di Uomini e donne. Dopo la conclusione del trono di Federico Nicotera (che ha scelto Carola) il dating show Mediaset si prenderà una pausa. Oggi, 17 marzo, non andrà in onda, per lasciare spazio ad Amci.

Alla vigilia della prima puntata del Serale, in programma sabato 18 marzo, andrà infatti in onda una puntata speciale del talent show Mediaset che anticiperà il solito daytime delle 16.10. Una sorta di recap per conoscere meglio gli allievi e rivivere i momenti salienti che hanno portato i 17 talenti alla conquista della maglia oro: otto ballerini e sette cantanti pronti a sfidarsi per centrare la vittoria del programma.

La data della finale di Amici non è ancora stata resa nota anche se si pensa possa andare in onda tra il 14 e il 20 maggio prossimi.