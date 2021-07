Uomini e Donne torna in prima serata: le anticipazioni

In attesa di conoscere i protagonisti della nuova edizione del Trono classico ed over, Mediaset ripropone le scelte dei tronisti nello speciale contesto del Castello di Torcrescenza

A fine maggio si sono spenti i riflettori della stagione 2020-2021 del dating show Mediaset e come ogni anno è partito il conto alla rovescia per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione. Per rendere meno lunga l'attesa, Canale 5 dà la possibilità agli affezionati di Uomini e donne di rivedere quello che è accaduto durante il Trono classico ed Over nell'edizione 2018/2019.

Ecco che a partire da mercoledì 14 luglio, i fans potranno rivivere le scelte del dei tronisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalezche già all'epoca furono destinate alla prima serata.

Saranno mandate infatti mandate in onda le fasi salienti del Trono classico che all'epoca furono trasmesse dal Castello di Torcrescenza, dove venne dato spazio non solo ai tronisti e alle loro corteggiatrici/tori ma anche alle rispettive famiglie ed amici con un cameo di Giulia De Lellis in veste di party planner e Valeria Marini.